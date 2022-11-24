Украинцы хотят теплой зимы, но у погоды свои планы. Примерный прогноз погоды на декабрь 2022 года читайте на УНИАН.

Приближается декабрь, с которым начнется самая сложная зима в истории Украины. Украинцы надеются на теплую и малоснежную зиму, чтобы не мерзнуть в своих домах. Но что нам обещают синоптики? УНИАН составил приблизительный прогноз погоды на декабрь на основе данных погодных сайтов Gismeteo и Wisemeteo.

Каким будет декабрь 2022 года

Прогноз погоды на декабрь на двух сайтах во многом отличается. Зарубежный ресурс Wisemeteo обещает нам теплый и малоснежный декабрь с частыми "плюсовыми" температурами.

А украинский сайт Gismeteo сообщает, что декабрь будет холодным и с частыми снегопадами, а "плюсовая" температура будет огромной редкостью.

Видео дня

Сходятся прогнозы в том, что декабрь будет очень облачным с единичными ясными днями, а также в том, что последняя неделя декабря будет самой холодной за месяц.

Подробный прогноз погоды на декабрь

Первая неделя декабря в Киеве будет очень снежной и пасмурной. Снег будет идти почти каждый день. По ночам ожидаются морозы.

Во вторую неделю декабря снегопады продолжатся, но их интенсивность снизится. Снег будет мокрым и иногда будет переходить в дождь. Температура воздуха ожидается на уровне 0° днем и -3° по ночам. Вероятен гололёд на дорогах.

В третью неделю декабря стоит ожидать нескольких ясных дней, хотя конкретные даты на сайтах отличаются. Станет немного теплее, но небольшие снегопады продолжатся.

Последняя неделя месяца по прогнозам обоих сайтов будет холодной, но преимущественно ясной и без осадков. Gismeteo прогнозирует сильные морозы 24-28 декабря с минимальной температурой -12° днем. Новый год 2023 по прогнозам мы встретим с мокрым снегом и температурой 0°.

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