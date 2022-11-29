Ноябрь-2022 в Украине завершится небольшим "плюсом".

В последний день осени погода в Украине ожидается преимущественно сухой с небольшим "плюсом". Осадки ожидаются лишь местами на севере, а температура в большинстве областей будет не ниже "нуля". Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -7°, днем 0°, снег.

Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +2°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°.

В Ривне в среду ожидается сплошная облачность, ночью -5°, днем 0°.

В Тернополе 30 ноября ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем 0°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +3°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -3°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +2°.

В Виннице завтра будет -3°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в среду будет ночью -9, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +1°.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +1°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -2°...0°.

В Одессе 30 ноября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +3°.

В Херсоне в среду ночью +1°, днем +4°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +2°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -3°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем -1°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +1°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +1°...+7°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем 0°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -1°.

30 ноября - Григория, Никона, Лазаря, Михаила. Погода в этот день указывает на то, какой будет погода этой зимой.

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