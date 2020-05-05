Завтра в Украине пройдут дожди, на западе похолодает (видеопрогноз)

16:30, 5 мая 2020
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Теплее всего будет на востоке.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 6 мая в Украине пройдут дожди, температура до +21°.

Грозы, град и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +8°, днем до +21°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +5°, днем до +20°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +3°, днем до +12°.

В северных областях ливни. Температура ночью до +4°, днем до +19°. В центре пройдут дожди, температура ночью до 0°, днем до +22°.

Согласно народному прогнозу, 6 мая - Юрий Вешний, Егорьев день. Люди выходили утром на траву и катались по "юрьевой росе", чтобы быть здоровыми и сильными.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #дождь#похолодание
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