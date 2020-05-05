Завтра в Украине пройдут дожди, на западе похолодает (видеопрогноз)
Теплее всего будет на востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, 6 мая в Украине пройдут дожди, температура до +21°.
Грозы, град и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение
Погода в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +8°, днем до +21°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +5°, днем до +20°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +3°, днем до +12°.
В северных областях ливни. Температура ночью до +4°, днем до +19°. В центре пройдут дожди, температура ночью до 0°, днем до +22°.
Согласно народному прогнозу, 6 мая - Юрий Вешний, Егорьев день. Люди выходили утром на траву и катались по "юрьевой росе", чтобы быть здоровыми и сильными.
Прогноз погоды в Украине на среду, 6 мая
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Погода в Украине
- Винница+16°... +6°
- Днепр+22°... +12°
- Донецк+22°... +9°
- Житомир+15°... +7°
- Запорожье+22°... +12°
- Ивано-Франковск+17°... +5°
- Киев+19°... +9°
- Кропивницкий+20°... +9°
- Луганск+24°... +10°
- Луцк+17°... +4°
- Львов+16°... +1°
- Николаев+19°... +11°
- Одесса+21°... +10°
- Полтава+20°... +12°
- Ровно+17°... +4°
- Симферополь+15°... +9°
- Сумы+20°... +12°
- Тернополь+17°... +4°
- Харьков+21°... +11°
- Херсон+19°... +11°
- Хмельницкий+14°... +5°
- Черкассы+18°... +8°
- Чернигов+20°... +10°
- Черновцы+18°... +6°
Виргиния, США
+13°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+13 °
Влажность:66 %
Давление:752 мм
Ветер: 2.2 м/с
Вероятность осадков:55 %
Восход:06:06
Закат20:07
Видимость:16 км
Фаза луны:
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