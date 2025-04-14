Ближайшей ночью температура на почве будет опускаться до -3.

Ближайшей ночью в Украине ожидаются заморозки. предупреждение о них объявил Украинский гидрометцентр.

"Ночью 15 апреля в центральных, южных, восточных областях на поверхности почвы заморозки 0...-3°", - прогнозируют синоптики.

В указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода 15 апреля

по данным Укргидрометцентра, во вторник в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье пройдет небольшой дождь.

Ветер будет южный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +1°...+6°, в южных, восточных и центральных областях на поверхности почвы заморозки 0°...-3°. Днем в Украине потеплеет до +15°...+20°, только на Закарпатье и побережье морей будет свежее, +10°...+15°.

На Киевщине 15 апреля также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет южный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью +1°...+6°, днем +15°...+20°. В Киеве ближайшей ночью будет +4°...+6°, а завтра днем +16°...+18°.

Напомним, о ветре в Украине 15 апреля предупредила и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, штормовые порывы ожидаются на западе, севере, в Крыму и Приазовье, а умеренный ветер будет в большинстве центральных и южных областей, а также на востоке.

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