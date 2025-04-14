Теплее всего завтра будет на востоке, а прохладнее всего - на западе и побережье морей.

Во вторник, 15 апреля, погода в Украине будет теплой, но со своими нюансами. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Наталки Диденко.

В течение дня, по ее данным, предполагается +14...+20 градусов. Теплее всего будет в восточных областях, а прохладнее - в западной части и в районах, близких к морям.

"Особенность завтрашнего дня - сильный ветер южного направления. Штормовые порывы вероятны на западе, севере, в Крыму и Приазовье", - отметила Наталка Диденко.

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В большинстве центральных и южных областей, а также в восточной части ветер ожидается умеренный.

Погода в Киеве - прогноз на 15 апреля

"В Киеве 15-го апреля будет роскошная погода", - прогнозирует Наталка Диденко.

По ее данным, будет сухо и солнечно, а днем воздух прогреется до +16...+18 градусов.

Погода в Украине - прогноз на неделю

На этой неделе в Украине установится преимущественно теплая и почти безопасная погода. Как сообщил синоптик Игорь Кибальчич, до завершения второй декады апреля по всей территории страны ожидается ощутимое потепление и минимальные осадки.

Из-за формирования малоподвижного антициклона над восточноевропейским регионом, погодные условия в большинстве украинских областей будут благоприятными.

Температура воздуха постепенно будет расти, ночные заморозки исчезнут, а небо будет оставаться в основном ясным. Небольшие дожди возможны лишь в отдельные дни на западе и местами на юге страны.

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