Во вторник, 15 апреля, погода в Украине будет теплой, но со своими нюансами. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Наталки Диденко.
В течение дня, по ее данным, предполагается +14...+20 градусов. Теплее всего будет в восточных областях, а прохладнее - в западной части и в районах, близких к морям.
"Особенность завтрашнего дня - сильный ветер южного направления. Штормовые порывы вероятны на западе, севере, в Крыму и Приазовье", - отметила Наталка Диденко.
В большинстве центральных и южных областей, а также в восточной части ветер ожидается умеренный.
Погода в Киеве - прогноз на 15 апреля
"В Киеве 15-го апреля будет роскошная погода", - прогнозирует Наталка Диденко.
По ее данным, будет сухо и солнечно, а днем воздух прогреется до +16...+18 градусов.
Погода в Украине - прогноз на неделю
На этой неделе в Украине установится преимущественно теплая и почти безопасная погода. Как сообщил синоптик Игорь Кибальчич, до завершения второй декады апреля по всей территории страны ожидается ощутимое потепление и минимальные осадки.
Из-за формирования малоподвижного антициклона над восточноевропейским регионом, погодные условия в большинстве украинских областей будут благоприятными.
Температура воздуха постепенно будет расти, ночные заморозки исчезнут, а небо будет оставаться в основном ясным. Небольшие дожди возможны лишь в отдельные дни на западе и местами на юге страны.