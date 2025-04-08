По мнению Птухи, скорее всего на Пасху будет уже настоящая весенняя погода.

Аномальные апрельские заморозки, которые "накрыли" Украину после необычно теплого марта, могут негативно повлиять на агрокультуры. Об этом в эфире телемарафона рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

По ее словам, в целом такие снижения температуры в апреле не систематически, но бывают. Поэтому чем-то аномальным это назвать нельзя. Зато в этом году есть определенный нюанс. Он заключается в том, что март был аномально теплым - слишком много было температурных рекордов и сейчас апрельские заморозки, которые в принципе можно назвать традиционными, застали нас, как создается впечатление, врасплох.

"Такие заморозки в первой декаде апреля бывали в определенных годах. Просто у нас рано началась вегетация (развитие - УНИАН) некоторых растений, и особенно это ранние цветущие растения, плодовые деревья и, действительно, значительно низкие температуры, особенно в ночные часы, могут иметь определенное губительное действие. Прежде всего, для абрикос, и конечно тех всходов, которые уже есть, если кто-то успел что-то посеять. На полях за счет теплого марта есть уже определенные посевы...", - сказала Птуха.

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Она добавила, что последствия от апрельских заморозков станут известны позже, после соответствующих исследований специалистов.

По словам Птухи, такие аномальные перепады - от +20° в марте до -4° сейчас, это последствия климатических изменений.

"В разных регионах в разные периоды времени это может проявляться по-разному. В этом году был аномально теплый март и достаточно теплым был январь. Однако в апреле произошел залив арктического холодного воздуха. Конечно, такие перепады не типичны... После теплого марта это более негативно влияет на агрокультуры", - отметила синоптик.

Специалист рассказала, что атмосферные фронты, которые влияли на Украину в течение выходных и вчера, постепенно будут покидать нашу территорию и осадки сегодня-завтра уже будут небольшие, но уже с четверга на пятницу ожидается новый атмосферный фронт.

"Сейчас будем его подробнее отслеживать - он с северо-запада будет приближаться к территории Украины и принесет еще одну порцию осадков в виде умеренного мокрого снега. Первыми его встретят западные и северные области, частично - центральные - это в четверг. А в пятницу он уже продвинется к левобережью, юго-восточным регионам...", - рассказала Птуха.

По ее информации, потепление ожидается уже в выходные - с воскресенья заморозки будут отступать, а каждый день температура на несколько градусов будет увеличиваться. По мнению Птухи, скорее всего на Пасху будет уже настоящая весенняя погода.

Погода в Украине - когда станет теплее

Напомним, ранее синоптик Наталья Птуха рассказала Погода УНИАН, что в Украине станет теплее со следующей недели, в частности, с субботы погода уже начнет меняться. Однако, до пятницы-субботы, в Украине будет холодно, например, в Карпатах - вообще до минус 11°. Сегодня, 8 апреля, днем в большинстве областей будет до плюс 4°, на юго-востоке - до 9 тепла.

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