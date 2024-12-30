"Классическую" зиму можно будет увидеть только в Карпатах.

До Нового года в Украине существенных осадков не ожидается, однако 31 января в некоторых областях возможен мокрый снег. Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина.

Какой будет погода на Новый год в разных областях

Синоптик рассказала, что до 31 декабря в Украине будет без существенных осадков, местами ожидаются туманы. В то же время 31 декабря и в новогоднюю ночь во многих регионах вероятен снег - хотя и мокрый.

Так, осадки ожидаются в северных и восточных областях, а также в Волынской, Ровенской, Полтавской и Днепропетровской области. В Киеве и в Киевской области местами также может быть небольшой мокрый снег, прогнозирует Птуха.

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В то же время она отметила, что этот снег надолго не задержится и будет быстро таять.

Температура на Новый год

Синоптик отметила, что температура воздуха ночью составит в среднем от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. При этом днем 31 декабря температура составит от 0 до 6 градусов выше нуля (на юге Украины - до +9 градусов). На севере будет немного прохладнее - от 3 мороза до 3 тепла, как днем, так и ночью.

При этом 1 января ожидается интенсивное весеннее потепление. "В Украине +3...+8 градусов по Цельсию в большинстве областей в дневные часы... В южной части и на Прикарпатье - до 11 градусов выше нуля", - рассказала Птуха.

"Классическую" зиму, по ее словам, можно будет увидеть только в Карпатах.

"Ночью 2-7 градусов мороза. Днем - около нуля градусов. И снежный покров там, в принципе, будет удерживаться", - подытожила синоптик.

Какой будет погода в начале года

Ранее Наталья Птуха прогнозировала, что погода в первую неделю нового года и в январе в целом не сильно будет отличаться от текущей.

По ее прогнозу, в целом в январе будет относительно тепло, а снег, если и будет, то эпизодически. Специалисты прогнозируют среднемесячную температуру в январе в пределах 0...-3 градуса - это на 1,5-2 градуса выше климатической нормы этого месяца.

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