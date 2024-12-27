Ощутимые изменения могут быть со 2-3 января, когда на территорию Европы больше будет влиять поле пониженного давления.

Погода в первую неделю нового года и в январе в целом не сильно будет отличаться от текущей. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Она отметила, что 30-31 декабря будет преимущественно без осадков. В то же время в ночь с 30 на 31 число, поскольку синоптическая ситуация будет меняться, в северной части страны ожидается небольшой мокрый снег. Днем 31 декабря он будет в восточных и северо-восточных областях. Остальная территория - без осадков.

"Температура остается в пределах от +3° до -3° - это в ночные часы. А в дневные немного повысится. Потому что, если сейчас от +3 до -2°, например, практически по всей территории Украины как в дневные, так и в ночные часы, то 30-31 декабря - там в дневные часы уже будет 0°...+6°. То есть преимущественно плюсовые значения, даже наоборот - определенное повышение", - рассказала Птуха.

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В то же время мороз остается в Карпатах: там ночью будет -2°...-7°, а днем - около нуля градусов.

"Если смотреть в дальнейшем, то в принципе у нас эти дни - с 31 и на 1 число, опять же, каких-то изменений пока нет", - сказала синоптик и отметила, что 31 декабря Украину могут задеть "хвосты" от атмосферных фронтов с северо-востока, но 1-2 января снова будет преобладать погода без осадков.

Ощутимые изменения могут быть со 2-3 января, когда на территорию Европы больше будет влиять поле пониженного давления: соответственно, над территорией Украины также уже будут определенные атмосферные фронты. Так, они могут временами принести осадки с запада и юго-запада.

Эти осадки больше будут касаться уже 4 января, впрочем пока еще рано прогнозировать, какой интенсивности и продолжительности они будут:

"Пока, до 2 числа, у нас относительно спокойная погода остается. Практически как сейчас. С определенными нюансами температуры. Но с 3 числа немного уже будет определенное изменение и уже не такая стабильность".

Непогода в Украине 27 декабря

Из-за густого тумана в Украине объявили повышенный уровень опасности на 27 декабря.

Сегодня утром и в первой половине дня в северной части страны и в Карпатах ожидается туман, видимость упадет лишь до 200-500 метров.

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