Температура в январе ожидается примерно такой же, как и сейчас.

Погода в январе 2025 года будет относительно теплой, а снег, если и будет, то эпизодически, но заливы холода исключать нельзя. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

На вопрос, каким в целом ожидается январь, Птуха отметила, что по прогнозам специалистов ожидается, что среднемесячная температура в январе будет в пределах 0...-3 градуса.

Несколько теплее будет в Закарпатской области, в Крыму, в Одесской и Херсонской областях, где среднемесячная температура вообще ожидается в пределах 0°...+2°.

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"И это на 1,5-2 градуса выше климатической нормы этого месяца. Поэтому ожидаем, что снова будет относительно теплый январь. И это означает, что температурные показатели - практически такие, как сейчас есть, - где-то они и будут оставаться", - сказала синоптик и добавила, что в то же время не исключает каких-то эпизодических заливов холода.

Относительно осадков, то они ожидаются в пределах от 32 до 79 миллиметров, что в пределах нормы. На уточнение, могут ли это быть осадки в виде снега, Птуха отметила, что это зависит от температуры, а она выше нормы, поэтому и осадки, скорее всего, будут смешанной фазы, как мы это видим сейчас. "Или, если и снег, то, скорее всего, он будет эпизодический", - сказала она.

Новый год в Украине - где будут осадки 31 декабря

В течение 28 и 29 декабря на погоду в Украине будет влиять антициклон, поэтому существенных осадков не ожидается. в то же время 31 декабря температура в стране немного снизится, а на севере, включая Киев, и на северо-востоке есть вероятность осадков в виде мокрого снега.

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