В ряде областей 31 декабря ожидается мокрый снег.

На выходных, 28 и 29 декабря, в Украине ожидается спокойная погода без существенных осадков, а вот 31 числа местами пройдет мокрый снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в ближайшие выходные существенных осадков не предвидится, только облачная туманная погода местами вызовет морось.

"Поскольку над Украиной синоптическую ситуацию 28-29 декабря будет определять антициклон то и даже ветра какого-то выразительного не будет, небольшой, максимум умеренный", - добавила эксперт по погоде.

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Температура в течение субботы-воскресенья ожидается 0...+4 градуса, только ночью 28 декабря в восточной части, а 29 декабря и на западе столбики термометров будут снижаться до 0...-3 градусов.

В Киеве завершающие выходные года также будут теплыми, облачными и маловетреными. Ночью будет около нуля, а днем 0...+2 градуса.

"31 декабря предполагается маленькое снижение температуры воздуха и на севере Украины, включая Киев, и на северо-востоке есть вероятность осадков в виде хотя бы мокрого снега", - сообщила Наталка Диденко.

После Нового года погода в Украине изменится

Значительные изменения погоды в Украине могут начаться со 2-3 января, когда на Европу начнет больше влиять зона пониженного атмосферного давления. В результате, над территорией Украины также будут наблюдаться определенные атмосферные фронты, которые могут периодически приносить осадки с западного и юго-западного направлений.

Ожидается, что эти осадки станут более заметными 4 января. Впрочем, пока рано точно предсказать их интенсивность и продолжительность.

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