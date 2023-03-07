В ближайшие дни в Украине ожидается потепление и периодические осадки.

До конца рабочей недели в Украине ожидается постепенное потепление. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, с запада атмосферные фронты принесут к нам осадки, кое-где на дорогах ожидается гололедица.

Погода на сегодня, 7 марта

7 марта, по данным синоптиков, в Украине, кроме юга, ожидается небольшой мокрый снег и дождь, утром на дорогах местами гололедица. Температура днем 3-8° тепла, в южной части воздух прогреется до 9-14° тепла.

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Погода 8 марта

8 марта в Украине, кроме южной части и большинства центральных областей, ожидается небольшой дождь, ночью - с мокрым снегом, в Карпатском регионе - умеренные осадки. Температура ночью от 4° тепла до 3° мороза, днем 7-14° тепла.

Погода 9 марта

9 марта, по данным синоптиков, температура в Украине будет подниматься вплоть до +16 градусов. В частности, ночью будет от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, на Закарпатье и в большинстве центральных областей 7-12° тепла, в южных и восточных областях ночью 3-8° тепла, днем 11-16°.

В этот день в западных и северных областях ожидается мокрый снег и дождь; на остальной территории - небольшой дождь, в южных (ночью и в центральных) областях без существенных осадков.

Погода 10 марта

10 марта в западных, северных областях ночью прогнозируется мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью составит от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-7° тепла. На остальной территории дождь, ночью в юго-восточной части, днем в большинстве центральных областях без существенных осадков; температура ночью 1-7° тепла, днем в центральных областях 6-12°, в южных и восточных областях 10-15°.

По данным Погода УНИАН, в ближайшие дни настоящее весеннее тепло накроет почти всю Украину. Самые высокие температуры ожидаются на юге и востоке страны.

Повышение температура будет сопровождаться дождями, местами - с мокрым снегом. В конце недели ожидается похолодание.

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