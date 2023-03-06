Народный синоптик прогнозирует значительное потепление почти по всей стране.

Уже совсем скоро в Украине ожидается мощное потепление. Температура будет подниматься до +15...+22 градусов и вероятные весенние грозы. Об этом рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

"Почти лето идет в Украину. Уже с 11-12 марта почти по всей Украине ожидается значительное потепление", - говорит синоптик.

По его данным, в большинстве областей, кроме северных и северо-западных, температура воздуха составит от +13...+15 и до +17...+22.

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"Но иногда будут проходить дожди, местами возможны даже грозы", - отметил Щедрин.

Он подчеркнул, что до 11 марта по всей Украине также будет не холодно.

Потепление в Украине - прогноз Натальи Диденко

Известный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 8 марта Украину накроет сильное, но кратковременное потепление. По ее данным, в этот день температура будет подниматься до +10, а на юге и в центре Украины вплоть до +12...+15 градусов.

В то же время, это потепление будет сопровождаться осадками и сильным ветром, а уже на следующий день в Украине снова похолодает.

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