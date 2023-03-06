В конце недели погода резко изменится.

В ближайшие дни настоящее весеннее тепло накроет почти всю Украину. Самые высокие температуры ожидаются на юге и востоке страны, где столбики термометров покажут +10°...+15°, но и в других регионах Украины значительно потеплеет. Повышение температура будет сопровождаться дождями, местами - с мокрым снегом. В конце недели ожидается похолодание. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, неделя в Украине начнется с относительно прохладной погоды. В большинстве областей 6 марта столбики термометров покажут +1°...+6°, лишь на юге воздух прогреется до +7°...+9°. Местами на северо-западе будет снежить.

Во вторник, 7 марта, погода начнет меняться. Столбики термометров поползут вверх. В большинстве областей будет +3°...+9°, на юге - до +9°...+12°. Вместе с потеплением в Украину придут дожди и мокрый снег. Осадки ожидаются по всему Левобережью, в центральной части Украины, местами на юге и около Карпат.

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В среду, 8 марта, в Украине станет еще теплее. В большинстве областей столбики термометров покажут +8°...+14°, лишь местами на севере и северо-западе будет +4°...+7°.

Дожди, местами сильные, накроют западные и северные области, а также зацепят центральную и южную части Украины.

В середине недели, 9 марта, температура чуть снизится. На севере и западе будет +3°...+9°. В центре и на востоке ожидается +6°...+14°, а на юге по-прежнему будет теплее всего, +12°...+15°. Дожди и мокрый снег сконцентрируются на северо-западе страны.

Перед выходными, 10 марта, дожди останутся лишь на востоке, а также в Днепропетровской и Запорожской областях. Температура в большинстве областей будет держаться на уровне +7°...+11°, на севере прохладнее, до +3°...+6°, а на юге столбики термометров покажут +10°...+14°.

В субботу, 11 марта, Украину накроют дожди и ливни. В большинстве областей температура будет от +8° до +12°, а на юге потеплеет до +10°...+17°.

В конце недели погода резко изменится. В воскресенье похолодает до +2°...+9°, на юге еще задержится тепло до +8°...+15°. Дожди ослабнут, на севере и северо-западе при снижении температуры ожидается снег или мокрый снег.

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