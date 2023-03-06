Вместе с осадками ожидается и потепление.

Во вторник, 7 марта, в Украине потеплеет. В большинстве областей температура поднимется до +3°...+7°, а в южной части страны столбики термометров покажут +9°...+11°. Вместе с повышением температуры ожидаются и осадки. 7 марта дожди, местами с мокрым снегом, ожидаются везде, кроме северо-запада Украины. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +5°, мокрый снег.

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +5°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +3°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°.

В Тернополе 7 марта ночью будет 0°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +4°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°, сильный дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет 0°...+6°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Житомире во вторник будет ночью -1° днем +5°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +3°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +7°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -2°...+4°, ливень.

В Одессе 7 марта - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +10°.

В Херсоне во вторник ночью будет 0°, днем +11°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +10°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит -4°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем +4°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +1°...+11°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сполшная облачность, температура ночью -1°, днем +8°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью -3°, днем +7°.

Приметы погоды 7 марта

7 марта - розовая заря сообщает о хорошей погоде.

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