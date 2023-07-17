Синоптик прогнозируют грозы, град и шквалы.

Во Львовской области прогнозируют ухудшение погодных условий. Об этом со ссылкой на синоптиков предупреждает Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.

Как отмечается, 17 июля во второй половине дня во Львовской области ожидаются грозы, местами град и шквалы 17-22 м/с.

Из-за непогоды по области объявлен желтый уровень опасности.

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Погода сегодня - прогноз на 17 июля

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в Украине ожидается переменная облачность.

Без осадков, только в западных и Житомирской областях днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет переменных направлений, его скорость составит 3-8 м/с.

Температура днем будет подниматься до 28-33°, в восточной части будет немного свежее, 25-30°.

На Киевщине сегодня также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных будет направлений со скоростью 3-8 м/с. Температура по области составит 28-33°; в Киеве столбики термометров покажут 30-32°.

Жара в мире

С 3 по 10 июля этого года мир пережил самая жаркая неделя из когда-либо зарегистрированных. Безжалостно высокие температуры охватили часть США, Грецию, Испанию, Италию и многие другие страны.

Метеорологи предупреждают, относительно конца месяца не исключены самые высокие глобальные температуры за последние 120 тысяч лет.

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