Неделя в Украине начнется с повышения температуры. В большинстве областей столбики термометров покажут +29°...+33°, в Винницкой области воздух раскалит до +35° и лишь на востоке и местами на северо-востоке будет +26°...+27°. На крайнем западе вероятны грозы. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +31°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +30°, гроза.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +19°, днем +31°.
- В Тернополе 17 июля ночью будет +18°, днем +32°, небольшая облачность.
- В Хмельницком сегодня будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +32°.
- В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +30°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +17°, днем +33°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°.
- В Виннице сегодня будет +18°...+35°, ясно и безоблачно.
- В Житомире в понедельник будет ночью +19° днем +32°, ясно и безоблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+31°, небольшая облачность.
- В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +30°.
- В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +30°, небольшая облачность.
- В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +17°...+27°.
- В Одессе 17 июля - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +30°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +18°, днем +33°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +33°.
- В Запорожье температура ночью +17°, днем +29°, практически безоблачно.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит +16°...+27°, ясно и безоблачно.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +27°.
- В Днепре температура ночью будет +17°, днем +29°, практически безоблачно.
- В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +15°...+27°.
- В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +26°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +27°.
Приметы погоды 17 июля
17 июля - если на деревьях есть желтые листья, то осень наступит рано.