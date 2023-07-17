Практически по всей стране 17 июля сохранится сухая погода.

Неделя в Украине начнется с повышения температуры. В большинстве областей столбики термометров покажут +29°...+33°, в Винницкой области воздух раскалит до +35° и лишь на востоке и местами на северо-востоке будет +26°...+27°. На крайнем западе вероятны грозы. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +31°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +30°, гроза.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +19°, днем +31°.

В Тернополе 17 июля ночью будет +18°, днем +32°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +32°.

В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +30°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +17°, днем +33°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°.

В Виннице сегодня будет +18°...+35°, ясно и безоблачно.

В Житомире в понедельник будет ночью +19° днем +32°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+31°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +30°.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +30°, небольшая облачность.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +17°...+27°.

В Одессе 17 июля - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +30°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +18°, днем +33°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +33°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +29°, практически безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +16°...+27°, ясно и безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +29°, практически безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +15°...+27°.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +26°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +27°.

Приметы погоды 17 июля

17 июля - если на деревьях есть желтые листья, то осень наступит рано.

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