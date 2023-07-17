На этой неделе в Украине периодически будет дождить / фото Myléne / Pixabay

Ближайшая неделя в Украине будет жаркой. В некоторых областях температура будет подниматься до +30°...+35°. Периодически ожидаются дожди и грозы, которые помогут пережить такую высокую температуру. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН

Начало недели будет очень жарким. 17 июля практически по всей стране температура поднимется до +30°...+35°, лишь на востоке и местами на северо-востоке будет чуть свежее, +27°...+28°. 

17 июля в Украине будет очень жарко / фото УНИАН

Во вторник, 18 июля, на севере и в Черкасской области пройдут дожди и грозы. На западе и севере температура снизится до +25°...+28°, а на остальной территории останется жара +28°...+35°.

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18 июля на севере Украины будет дождить / фото УНИАН

В среду, 19 июля, ливни ожидаются на крайнем западе страны. Температура в большинстве областей будет в пределах +25°...+28°, местами на юге и юго-западе столбики термометров покажут +29°...+30°.

19 июля жара в большинстве областей чуть ослабнет / фото УНИАН

В середине недели, 20 июля, в большинстве областей ожидаются небольшие дожди и грозы. Лишь на востоке сохранится сухая погода. 

Прохладнее всего будет на севере страны, где температура опустится до +22°...+26°, на градус теплее будет на западе. На остальной территории столбики термометров покажут +27°...+31°.

20 июля на западе и севере Украины будет комфортная температура / фото УНИАН

Перед выходными грозы с небольшими дождями сместятся на восток и северо-восток Украины. Также может покапать в Николаевской области и на Прикарпатье.

На востоке, в большинстве центральных областей и на юге будет жара +28°...+31°. На остальной территории ожидается от +24° до +28°.

21 июля грозы сместятся на Левобережье / фото УНИАН

На выходных в Украине ожидаются небольшие дожди. Осадки пройдут везде, кроме южной части страны. На западе и севере температура будет комфортной, а на остальной территории - жара до +28°...+32°.

22 июля на севере Украины ожидается летняя прохлада / фото УНИАН
Под конец недели везде, кроме юга и большинства центральных областей покапают дожди / фото УНИАН

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