Также неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться и по Киевской области.

На сегодня, 8 января, в Киеве и Киевской области объявлен повышенный уровень опасности из-за скользких дорог. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"8 января на дорогах гололедица. I уровень опасности. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в предупреждении.

Погода в Киеве и области-прогноз на сегодня

По данным синоптиков, 8 января на Киевщине будет облачно. Местами пройдет небольшой снег, а на дорогах образуется гололедица.

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Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с, местами по области порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура по области составит -8°...-13°, а в Киеве столбики термометров в течение суток покажут -11°...-13°.

В Украине могут перекрыть дороги государственного значения из - за непогоды-что известно

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины предупреждает, что движение на дорогах государственного значения может быть ограничено или перекрыто из-за погрешности погоды. В частности, речь идет о трассах Киев-Одесса, Стрый-Умань-Днепр-Изварино, Кропивницкий-Платоново, Днепр-Николаев и другие.

В Украине уже работает круглосуточный Штаб по ликвидации последствий непогоды.

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