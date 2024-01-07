Из-за надвигающейся непогоды в Украине может быть ограничено или перекрыто движение по автодорогам, водителей просят не выезжать.
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook. Отмечается, что с 7 по 9 января ожидаются сложные погодные условия: резкое снижение температуры воздуха до 19 – 25 градусов мороза и сильные снегопады по всей территории Украины.
В сообщении сказано, что ситуация на дорогах будет осложненной из-за гололеда и налипания мокрого снега.
Также отмечается, что при необходимости, движение на дорогах государственного значения может быть ограничено или перекрыто.
В министерстве отмечают, что прежде всего это касается автодорог, в частности:
- М-05 Киев - Одесса
- М-30 Стрый - Умань - Днепр - Изварино
- М-13 Кропивницкий - Платоново
- М-22 Полтава - Александрия
- Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь
- Н-11 Днепр - Николаев
- Н-24 Благовещенское - Николаев
- Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка.
При этом добавляют, что это может касаться и других основных маршрутов, в зависимости от погоды.
Работает круглосуточный Штаб по ликвидации последствий надвигающейся в Украину непогоды.
Водителей призывают в ближайшие дни воздержаться от поездок, особенно на дальние расстояния. "Если отложить поездку невозможно, возьмите с собой цепи противоскольжения на колеса, дополнительное топливо, термоодеяло, заряженный павербанк и термос с чаем.
Водителям крупногабаритного транспорта стоит пользоваться площадками для отстоя, расположенными вдоль государственных дорог", - отмечается в сообщении.
В Украину сует непогода
Как сообщал УНИАН, на воскресенье, 7 января, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды.
По прогнозу Украинского гидрометцентра почти по всей Украине будут метели, усиление ветра и значительные осадки.
Также на дорогах Украины, кроме юга, ожидается гололедица. По всей стране, кроме этих областей, объявлен и уровень опасности.