В Украине прогнозируют резкое снижение температуры воздуха и сильные снегопады, гололедицу.

Из-за надвигающейся непогоды в Украине может быть ограничено или перекрыто движение по автодорогам, водителей просят не выезжать.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook. Отмечается, что с 7 по 9 января ожидаются сложные погодные условия: резкое снижение температуры воздуха до 19 – 25 градусов мороза и сильные снегопады по всей территории Украины.

В сообщении сказано, что ситуация на дорогах будет осложненной из-за гололеда и налипания мокрого снега.

Видео дня

Также отмечается, что при необходимости, движение на дорогах государственного значения может быть ограничено или перекрыто.

В министерстве отмечают, что прежде всего это касается автодорог, в частности:

М-05 Киев - Одесса

М-30 Стрый - Умань - Днепр - Изварино

М-13 Кропивницкий - Платоново

М-22 Полтава - Александрия

Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь

Н-11 Днепр - Николаев

Н-24 Благовещенское - Николаев

Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка.

При этом добавляют, что это может касаться и других основных маршрутов, в зависимости от погоды.

Работает круглосуточный Штаб по ликвидации последствий надвигающейся в Украину непогоды.

Водителей призывают в ближайшие дни воздержаться от поездок, особенно на дальние расстояния. "Если отложить поездку невозможно, возьмите с собой цепи противоскольжения на колеса, дополнительное топливо, термоодеяло, заряженный павербанк и термос с чаем.

Водителям крупногабаритного транспорта стоит пользоваться площадками для отстоя, расположенными вдоль государственных дорог", - отмечается в сообщении.

В Украину сует непогода

Как сообщал УНИАН, на воскресенье, 7 января, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды.

По прогнозу Украинского гидрометцентра почти по всей Украине будут метели, усиление ветра и значительные осадки.

Также на дорогах Украины, кроме юга, ожидается гололедица. По всей стране, кроме этих областей, объявлен и уровень опасности.

Вас также могут заинтересовать новости: