Существенных осадков в столице на ожидается.

Сегодня, 8 января, киевлян ждет пасмурный и морозный день. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

До конца суток температура в столице будет на уровне -11°...-13°. Весь день ожидается пасмурная погода, небо будет скрыто за облаками, однако без существенных осадков.

Холода добавит северо-восточный ветер, скорость которого будет 7-12 м/с, а порывы могут достигать 15-20 м/с. Атмосферное давление в течение дня немного повысится, 751-754 миллиметра ртутного столба.

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Погода 8 января - прогноз по Украине на сегодня

Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -12°, днем -9°, снег.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -13°, днем -9°.

В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью -12°, днем -9°.

В Тернополе 8 января ночью будет -11°, днем -9°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -12°, днем -9°, снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -9°, днем -6°, снег.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью 0°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -9°, днем -5°, снег.

В Виннице сегодня будет -11°...-8°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Житомире в понедельник будет ночью -11° днем -9°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -17°...-13°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -9°, днем -7°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -9°, днем -5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -11°...-9°, снег.

В Одессе 8 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +7°, дождь.

В Херсоне в понедельник ночью будет -2°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Николаеве сегодня будет пасмуно, ночью -4°, днем +6°, мокрый снег.

В Запорожье температура ночью -5°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -16°, а днем -12°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -13°, днем -10°, снег.

В Днепре температура ночью будет -8°, днем -5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +7°...+11°, дождь.

В Краматорске сегодня пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -9°, днем -7°, снег.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -9°, днем -7°, сильный снегопад.

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