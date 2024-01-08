Даже на юге Украины сегодня станет гораздо холоднее.

В Украине продолжается похолодание. Сегодня оно распространится и на юг страны. Столбики термометров практически повсеместно покажут "минус" как днем, так и ночью, местами в темное время суток мороз достигнет -12...-17 градусов. По всей Украине буде пасмурно, ожидается снег, а на юге, где будет теплее - мокрый снег и дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -13°, днем -9°, снег.

Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -12°, днем -9°, снег.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -13°, днем -9°.

В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью -12°, днем -9°.

В Тернополе 8 января ночью будет -11°, днем -9°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -12°, днем -9°, снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -9°, днем -6°, снег.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью 0°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -9°, днем -5°, снег.

В Виннице сегодня будет -11°...-8°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Житомире в понедельник будет ночью -11° днем -9°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -17°...-13°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -9°, днем -7°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -9°, днем -5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -11°...-9°, снег.

В Одессе 8 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +7°, дождь.

В Херсоне в понедельник ночью будет -2°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Николаеве сегодня будет пасмуно, ночью -4°, днем +6°, мокрый снег.

В Запорожье температура ночью -5°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -16°, а днем -12°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -13°, днем -10°, снег.

В Днепре температура ночью будет -8°, днем -5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +7°...+11°, дождь.

В Краматорске сегодня пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -9°, днем -7°, снег.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -9°, днем -7°, сильный снегопад.

Приметы погоды 8 января

Если этот день ясный, то будет хороший урожай проса, а если пасмурный, то плохой.

Вас также могут заинтересовать новости: