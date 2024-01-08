В Украине продолжается похолодание. Сегодня оно распространится и на юг страны. Столбики термометров практически повсеместно покажут "минус" как днем, так и ночью, местами в темное время суток мороз достигнет -12...-17 градусов. По всей Украине буде пасмурно, ожидается снег, а на юге, где будет теплее - мокрый снег и дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -13°, днем -9°, снег.
- Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -12°, днем -9°, снег.
- В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -13°, днем -9°.
- В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью -12°, днем -9°.
- В Тернополе 8 января ночью будет -11°, днем -9°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -12°, днем -9°, снег.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -9°, днем -6°, снег.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью 0°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -9°, днем -5°, снег.
- В Виннице сегодня будет -11°...-8°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Житомире в понедельник будет ночью -11° днем -9°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Чернигове столбики термометров покажут -17°...-13°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -9°, днем -7°, снег.
- В Кропивницком температура ночью будет -9°, днем -5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -11°...-9°, снег.
- В Одессе 8 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +7°, дождь.
- В Херсоне в понедельник ночью будет -2°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Николаеве сегодня будет пасмуно, ночью -4°, днем +6°, мокрый снег.
- В Запорожье температура ночью -5°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -16°, а днем -12°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -13°, днем -10°, снег.
- В Днепре температура ночью будет -8°, днем -5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +7°...+11°, дождь.
- В Краматорске сегодня пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -9°, днем -7°, снег.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -9°, днем -7°, сильный снегопад.
Приметы погоды 8 января
Если этот день ясный, то будет хороший урожай проса, а если пасмурный, то плохой.