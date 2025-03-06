В городе и области сегодня ожидаются сильные порывы ветра.

В Киеве 6 марта действует повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

"6 марта порывы ветра 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Из-за непогоды в столице и по территории Киевской области объявили І уровень опасности, желтый.

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По данным синоптиков, такая погода может привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

В Киевской городской госадминистрации призывают во время сильного ветра:

плотно закрывать окна;

убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автомобили.

6 марта на Киевщине ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет западный, 7-12 м/с, а его порывы будут достигать 15-20 м/с

Температура по области повысится до +12°...+17°, а в Киеве будет +14°...+16°.

Напомним, Киев уже посетила метеорологическая весна - начиная с 28 февраля среднесуточная температура воздуха в городе стабильно превышает 0°С.

По данным синоптиков, в этом году зима в столице была аномально короткой и длилась всего 24 дня.

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