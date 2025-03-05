Исключением была зима 2019-2020 гг., которая по метеорологическим показателям вообще не наступала, отмечают в Обсерватории Срезневского.

Нынешняя зима в Киеве оказалась самой короткой за время многолетних наблюдений - длилась всего 24 дня. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Метеорологическая зима, которая по уточненным расчетам климатологов обсерватории началась 4 февраля и закончилась 27 февраля, длилась 24 дня, что на 68 дней меньше средних многолетних показателей. Она оказалась самой короткой в столице за время проведения наблюдений, за исключением зимы 2019-2020 гг., когда она вообще не наступала", - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что начиная с 28 февраля среднесуточная температура воздуха в городе стабильно превышает 0°С. В Киев пришла метеорологическая весна, что в пределах климатической нормы.

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Как сообщал Погода УНИАН, на выходных температура еще повысится, однако это потепление - временное, предупредила синоптик Наталья Диденко.

Перед тем синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха информировала, что в ближайшие дни в Украине ожидается настоящее весеннее потепление.

На погодные условия в стране будет влиять область повышенного атмосферного давления, которая протянулась из западной части Европы в Украину.

Осадков в этот период не прогнозируется. В частности сегодня днем в большинстве регионов ожидается до +5°...+10°, а на Прикарпатье воздух прогреется до комфортных +15°. В четверг во всех регионах температура вырастет еще на 2-4 градуса.

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