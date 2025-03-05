Ожидается сухая погода с большим количеством солнца.

В середине недели, 6 марта, по всей Украине будет сухо, довольно солнечно и очень тепло. Столбики термометров покажут +11°...+16°, а местами на юге, западе и в цетнральной части воздух прогреется до +17°...+18°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно. Температура воздуха ночью +7°, днем +16°.

Во Львове в четверг будет ясно. Ночью +2°, днем +16°.

В Луцке будет ясная погода, ночью +3°, днем +15°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +3°, днем +14°.

В Тернополе 6 марта ночью будет +4°, днем +16°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +4°, днем +15°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью 0°, днем +18°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +15°, ясно.

В Черновцах в четверг - ясно, ночью +2°, днем +16°.

В Виннице завтра будет +4°...+16°, ясно.

В Житомире в четверг ночью будет +6°, днем +16°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+15°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +4°, днем +13°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +17°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+14°.

В Одессе 6 марта - ясно, температура ночью +6°, днем +15°.

В Херсоне в четверг ночью будет +4°, днем +17°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +4°, днем +18°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +15°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +15°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +13°.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +14°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +4°...+14°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +14°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +13°.

6 марта - приметы погоды

6 марта предсказателем погоды будет ветер. Если он сухой, значит, близится потепление. А если ветер холодный и дует несколько дней подряд, значит, будут дожди.

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