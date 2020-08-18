В Киеве сегодня температура до +30°, без осадков
В столице сегодня будет солнечно.
Погода в Киеве 18 августа будет жаркой, температура днем поднимется до +30°.
Тепло и почти без осадков: появился прогноз погоды на День независимости Украины
Согласно Погода УНИАН, температура воздуха днем +30°, вечером - до +29°. Ветер переменный, до 3,1 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:50, а зайдет в 20:12.
Погода в Украине
Погода в Украине 18 августа будет жаркой. На востоке без осадков, температура ночью до +13°, днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +14°, днем до +32°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +14°, днем до +30°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +16°, днем до +31°. В центре без осадков, температура ночью до +14°, днем до +31°.
По народному прогнозу, 18 августа - Евстигней житник. В этот день заклинали жнивы. Каков Евстигней, таков и декабрь будет.
Прогноз погоды в Украине
Во вторник, 18 августа по всей Украине ожидается жаркая погода. В западных областях пройдут дожди, местами с грозами. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +13°, днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +14°, днем до +32°.
На этой неделе в Украину вернется жаркая погода, при этом в западных областях практически каждый день будут идти дожди. Немного похолодает на выходных.
Ранее стало известно, что с 17 августа в Украину вернется сильная жара, которая будет держаться до конца месяца. При этом в западных областях Украины будут идти дожди.
- Винница+30°... +17°
- Днепр+33°... +15°
- Донецк+31°... +12°
- Житомир+31°... +16°
- Запорожье+31°... +16°
- Ивано-Франковск+27°... +14°
- Киев+31°... +15°
- Кропивницкий+32°... +14°
- Луганск+31°... +14°
- Луцк+27°... +16°
- Львов+26°... +16°
- Николаев+32°... +16°
- Одесса+29°... +15°
- Полтава+30°... +17°
- Ровно+26°... +14°
- Симферополь+31°... +14°
- Сумы+28°... +12°
- Тернополь+28°... +14°
- Харьков+30°... +15°
- Херсон+32°... +15°
- Хмельницкий+29°... +15°
- Черкассы+30°... +15°
- Чернигов+31°... +16°
- Черновцы+30°... +15°