В Киеве сегодня температура до +30°, без осадков

В столице сегодня будет солнечно.

Погода в Киеве будет жаркой / фото УНИАН

Погода в Киеве 18 августа будет жаркой, температура днем поднимется до +30°.

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Согласно Погода УНИАН, температура воздуха днем +30°, вечером - до +29°. Ветер переменный, до 3,1 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:50, а зайдет в 20:12.

Погода в Украине

Погода в Украине 18 августа будет жаркой. На востоке без осадков, температура ночью до +13°, днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +14°, днем до +32°.

Погода в Украине на 18 августа / УНИАН

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +14°, днем до +30°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +16°, днем до +31°. В центре без осадков, температура ночью до +14°, днем до +31°.

Погода в Киеве сегодня будет жаркой / фото УНИАН

По народному прогнозу, 18 августа - Евстигней житник. В этот день заклинали жнивы. Каков Евстигней, таков и декабрь будет.

Прогноз погоды в Украине

Во вторник, 18 августа по всей Украине ожидается жаркая погода. В западных областях пройдут дожди, местами с грозами. В частности, на востоке без осадков, температура ночью до +13°, днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +14°, днем до +32°.

На этой неделе в Украину вернется жаркая погода, при этом в западных областях практически каждый день будут идти дожди. Немного похолодает на выходных.

Ранее стало известно, что с 17 августа в Украину вернется сильная жара, которая будет держаться до конца месяца. При этом в западных областях Украины будут идти дожди.