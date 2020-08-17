Стало известно, когда в Украину вернется сильная жара

Потепление в Украине начнется уже сегодня.

Жара в Украину вернется уже на этой неделе / REUTERS

В последние недели в большинстве регионов Украины удерживалась прохладная и пасмурная погода. Однако синоптики спешат заверить, что лето еще не заканчивается, и украинцев ждет новый длительный период жаркой и солнечной погоды.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник, 17 августа, по всей Украине ожидается теплая и солнечная погода, температура днем по стране поднимется до +26…+29 градусов. Жителям Львовской и Харьковской областях синоптики обещают кратковременные дожди.

Прогноз погоды в Украине на 17 августа / УНИАН

В течение 18-21 августа температура воздуха в Украине будет только повышаться, в большинстве регионов днем столбики термометров будут подниматься до +30 градусов и даже выше. При этом все западные области каждый день будут заливать дожди.

С 22 августа и аж до конца месяца почти по всей Украине будет сохраняться жаркая погода, при этом дожди на западе страны прекратятся. Ожидается, что очень тепло будет и в первые дни осени, температура пойдет на спад только после 4 сентября. Ожидается, что в это же время начнется период ливневых дождей.

Погода в Украине

Ранее синоптики сообщили, что в понедельник, 17 августа, в большинстве областей Украины будет солнечно и без осадков. Температура воздуха будет очень теплой - в центральных областях столбики термометров поднимутся аж до +31 градуса.

Кроме того, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня ранее рассказала, что на этой неделе в Украину придет долгожданное потепление, при этом в западных областях возможны дожди. Однако, по прогнозу синоптика, уже до конца недели снова может похолодать.

На прошлой неделе в Одессе прошел сильный дождь с грозой, который затопил улицы города. Из-за ливня потопы случились на улице Балковской и в районе Пересыпи, на Таировском жилом массиве (в частности, улицах Ильфа и Петрова, Академика Вильямса, площади Независимости). "Поплыл" также и центр города - от знаменитой Дерибасовской до Таможенной площади.