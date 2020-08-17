Погода на неделю: в Украину вернется жара (карта)

В западных областях пройдут дожди.

На этой неделе в Украине будет жарко / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине потеплеет, в западных областях пройдут дожди.

В понедельник в Украине без осадков. На юге до +31°, в остальных регионах до +25°...+30°.

Прогноз на 17 августа / УНИАН

Во вторник на западе Украины местами пройдут дожди. Температура днем на юге до +32°.

Прогноз на 18 августа / УНИАН

В среду, 19 августа, на западе пройдут дожди. Самая жаркая погода будет в центре - до +33°. В остальных регионах до +21°...+32°.

Прогноз на 19 августа / УНИАН

В четверг в западных областях ожидаются осадки. Ночью по стране температура +14°…+20°, днем до +34°.

Прогноз на 20 августа / УНИАН

В пятницу дожди пройдут почти по всей стране. Днем в центре до +33°, в остальных регионах до +32°.

Прогноз на 21 августа / УНИАН

22 и 23 августа в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на севере и востоке - до +11°, на остальной территории +12°…+17°. Днем температура по стране +26°...+32°. В воскресенье ночью на востоке и в центре температура до +12°, днем в Украине от +26° до +30°.

Прогноз на 22 августа / УНИАН

Прогноз на 23 августа / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

17 августа - Авдотьин день. В этот день собирают лук и чеснок, последние огурцы. Считалось, что с Авдотьи начинают идти дожди, вредные для сена, поэтому его надо как можно быстрее убрать с лугов.

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18 августа - Евстигней житник. В этот день заклинали жнивы. Каков Евстигней, таков и декабрь будет.

19 августа - Яблочный Спас. Преображение Господне. Это день сбора первых яблок, которые ели с медом и сахаром. Каков второй Спас, таков январь.Каков день на второго Спаса - таков и Покров (14 октября).

20 августа - день Марины. Считалось, что если в этот день аисты готовятся к отлету, осень будет холодной. Если вода в реке пенится - будет дождь.

21 августа - Миронов день. Считалось, что в этот день дуют сильные ветры. Ветер в поверьях часто представал живым существом. Каковы Мироны, таков и январь. На Мирона дуют ветры-тиховеи - к солнечной осени, на Мирона буря - к ненастному сентябрю.

22 августа - день Матвея. В этот день почитали святого Матфея, или Матвея, купцы и зажиточные крестьяне, поскольку с этого дня начинали готовиться к осенним ярмаркам. Южный ветер с вихрями - к снежной зиме.

23 августа - день Лаврентия. Считалось, что на Лаврентия воды стынут. Если на Лаврентия сильная жара или сильные дожди, так будет всю осень. Осень и зима хорошо живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик.

Погода в Украине