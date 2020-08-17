Погода на неделю: в Украину вернется жара (карта)
В западных областях пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине потеплеет, в западных областях пройдут дожди.
В понедельник в Украине без осадков. На юге до +31°, в остальных регионах до +25°...+30°.
Во вторник на западе Украины местами пройдут дожди. Температура днем на юге до +32°.
В среду, 19 августа, на западе пройдут дожди. Самая жаркая погода будет в центре - до +33°. В остальных регионах до +21°...+32°.
В четверг в западных областях ожидаются осадки. Ночью по стране температура +14°…+20°, днем до +34°.
В пятницу дожди пройдут почти по всей стране. Днем в центре до +33°, в остальных регионах до +32°.
22 и 23 августа в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на севере и востоке - до +11°, на остальной территории +12°…+17°. Днем температура по стране +26°...+32°. В воскресенье ночью на востоке и в центре температура до +12°, днем в Украине от +26° до +30°.
Народный прогноз погоды в Украине
17 августа - Авдотьин день. В этот день собирают лук и чеснок, последние огурцы. Считалось, что с Авдотьи начинают идти дожди, вредные для сена, поэтому его надо как можно быстрее убрать с лугов.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +31° (карта)
18 августа - Евстигней житник. В этот день заклинали жнивы. Каков Евстигней, таков и декабрь будет.
19 августа - Яблочный Спас. Преображение Господне. Это день сбора первых яблок, которые ели с медом и сахаром. Каков второй Спас, таков январь.Каков день на второго Спаса - таков и Покров (14 октября).
20 августа - день Марины. Считалось, что если в этот день аисты готовятся к отлету, осень будет холодной. Если вода в реке пенится - будет дождь.
21 августа - Миронов день. Считалось, что в этот день дуют сильные ветры. Ветер в поверьях часто представал живым существом. Каковы Мироны, таков и январь. На Мирона дуют ветры-тиховеи - к солнечной осени, на Мирона буря - к ненастному сентябрю.
22 августа - день Матвея. В этот день почитали святого Матфея, или Матвея, купцы и зажиточные крестьяне, поскольку с этого дня начинали готовиться к осенним ярмаркам. Южный ветер с вихрями - к снежной зиме.
23 августа - день Лаврентия. Считалось, что на Лаврентия воды стынут. Если на Лаврентия сильная жара или сильные дожди, так будет всю осень. Осень и зима хорошо живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик.
Погода в Украине
- Ранее стало известно, что с 17 августа в Украину вернется сильная жара, которая будет держаться до конца месяца. При этом в западных областях Украины будут идти дожди.
- В понедельник, 17 августа, в большинстве областей Украины будет солнечно и без осадков. Температура воздуха будет очень теплой - в центральных областях столбики термометров поднимутся аж до +31 градуса.
- Кроме того, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня ранее рассказала, что на этой неделе в Украину придет долгожданное потепление, при этом в западных областях возможны дожди. Однако, по прогнозу синоптика, уже до конца недели снова может похолодать.
- Винница+29°... +16°
- Днепр+30°... +14°
- Донецк+29°... +11°
- Житомир+29°... +14°
- Запорожье+30°... +14°
- Ивано-Франковск+28°... +13°
- Киев+30°... +13°
- Кропивницкий+30°... +12°
- Луганск+29°... +14°
- Луцк+29°... +16°
- Львов+25°... +16°
- Николаев+31°... +16°
- Одесса+28°... +15°
- Полтава+28°... +15°
- Ровно+30°... +15°
- Симферополь+28°... +13°
- Сумы+27°... +15°
- Тернополь+28°... +14°
- Харьков+29°... +15°
- Херсон+30°... +15°
- Хмельницкий+27°... +16°
- Черкассы+30°... +13°
- Чернигов+30°... +13°
- Черновцы+29°... +16°