Местами на северо-западе пройдут дожди с грозами, но в большинстве областей Украины сохранится солнечная, сухая и очень жаркая погода.

В пятницу, 4 августа, жара в Украине усилится. В большинстве областей воздух прогреется до +28°...+33°, местами будет +34°...+35°. Осадки вероятны лишь местами на северо-западе. На остальной территории сохранится сухая погода с обилием солнца. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +20°, днем +33°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +28°, возможна гроза.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +30°, дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°, дождь.

В Тернополе 4 августа ночью будет +20°, днем +31°, практически безоблачно.

В Хмельницком завтра будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +32°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +31°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +20°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +34°.

В Виннице завтра будет +19°...+35°, ясно и безоблачно.

В Житомире в пятницу будет ночью +20° днем +33°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+32°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +31°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +33°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+31°.

В Одессе 4 августа - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +28°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +19°, днем +33°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +34°.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +33°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +18°...+30°, небольшая облачность.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +32°.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +33°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +17°...+31°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +33°.

Приметы погоды 4 августа

4 августа - день Марии Магдалины. Если гроза, то будет много сена. Если гром гремит беспрерывно - будет град.

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