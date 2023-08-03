Пятница в Украине будет жаркой / фото Pixabay

В пятницу, 4 августа, жара в Украине усилится. В большинстве областей воздух прогреется до +28°...+33°, местами будет +34°...+35°. Осадки вероятны лишь местами на северо-западе. На остальной территории сохранится сухая погода с обилием солнца. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +20°, днем +33°.
  • Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +28°, возможна гроза.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +30°, дождь.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°, дождь.
  • В Тернополе 4 августа ночью будет +20°, днем +31°, практически безоблачно.
  • В Хмельницком завтра будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +32°.
  • В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +31°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +20°, днем +31°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +34°.
  • В Виннице завтра будет +19°...+35°, ясно и безоблачно.
  • В Житомире в пятницу будет ночью +20° днем +33°, практически безоблачно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+32°, ясно и безоблачно.
  • В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +31°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +33°, ясно и безоблачно.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+31°.
  • В Одессе 4 августа - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +28°.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет +19°, днем +33°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +34°.
  • В Запорожье температура ночью +21°, днем +33°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +18°...+30°, небольшая облачность.
  • В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +32°.
  • В Днепре температура ночью будет +21°, днем +33°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +17°...+31°.
  • В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +33°.
4 августа в Украине будет очень жарко / фото УНИАН

Приметы погоды 4 августа

4 августа - день Марии Магдалины. Если гроза, то будет много сена. Если гром гремит беспрерывно - будет град. 

Вас также могут заинтересовать новости: