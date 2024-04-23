Изменение погоды в Украине ожидается уже в конце текущей недели.

Уже в конце текущей недели погода в Украине улучшится: заморозки прекратятся, а воздух местами разогреет до комфортных +25°. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Итак, с 27 апреля заморозки уйдут прочь. Зато в западных и северных областях возможны небольшие дожди. На остальной территории страны будет сухо.

В большинстве областей ночью температура ожидается до +10°, а днем почти по всей стране воздух прогреется до +21°. Только на западе еще будет свежее, до +17°. В то же время на юг и восток в субботу вернется настоящее тепло: до +13° ночью и до +25° днем.

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Ориентировочно такая же температура будет сохраняться в Украине и до конца апреля.

"В дальнейшем не ожидается выхода никаких атмосферных фронтов, будет преобладать поле повышенного давления, то есть погода без осадков, а температурные значения будут примерно в этих пределах, или несколько выше", - говорит Наталья Птуха.

Когда потеплеет в Киеве - прогноз

В ближайшие дни на погоду в Киеве будут влиять атмосферные фронты с юго-запада. Из-за этого временами ожидаются дожди, но осадки будут чередоваться с периодами сухой погоды с прояснениями.

По данным Укргидрометцентра, со среды, 25 апреля, значения температуры в Киеве несколько повысятся, приобретая более комфортный весенний характер.

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