Вскоре воздух в Украине снова будет прогреваться до +22...+26 градусов.

В четверг, 25 апреля, осадков в Украине станет меньше, а в дальнейшем ожидается потепление до +26 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В четверг дожди вероятны в западных областях и на Сумщине и Харьковщине. На остальной территории Украины завтра осадков не ожидается", - говорит Наталка Диденко.

Температура воздуха, по ее словам, распределится интересно. На западе ожидается самая холодная погода, днем +9...+13 градусов. В северных областях будет от +17 до +22 градусов. В центральной части +20...+23, только в Винницкой области свежее, около +17 градусов. На востоке воздух прогреется до +22...+26 градусов. На юге столбики термометров покажут +18...+24, а в Крыму будет до +26 градусов.

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В Киеве завтра, по данным Наталки Диденко, ожидается просвет с дождями и потепление до +18...+20 градусов.

"В дальнейшем уже должна быть человеческая погода, тепло, где-то +15...+22, на востоке до +24...+26 градусов. С колебаниями, конечно", - сообщила эксперт по погоде.

Когда в Украину вернется настоящее весеннее тепло - прогноз

По данным Укргидрометцентра, с 27 апреля заморозки уйдут. В большинстве областей днем воздух прогреется до +21°. Только на западе еще будет свежее, до +17°. На юге и востоке ожидается до +13° ночью и до +25° днем.

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