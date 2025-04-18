Погода испортится уже ближайшей ночью.

В Украине на субботу, 19 апреля, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода, по данным синоптиков, испортится уже ближайшей ночью.

"19 апреля ночью на Закарпатье и Прикарпатье, днем в западных областях грозы", - прогнозирует Укргидрометцентр.

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Также ночью и утром во Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях прогнозируются значительные дожди.

Из-за непогоды в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

В субботу, 19 апреля, в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в большинстве западных областей пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье осадки будут значительными.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +7°...+12°. Днем воздух прогреется до +19°...+24°, а в западных областях и на побережье похолодает до +15°...+20°.

На Киевщине в субботу будет преобладать переменная облачность, без осадков. Ветер будет со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью по области снизится до +7°...+12°, а днем будет +19°...+24°. В Киеве ближайшей ночью +10°...+12°, а днем 19 апреля +20°...+22°.

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