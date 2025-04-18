На западе страны 19 числа ожидается кратковременное снижение температуры.

На выходных, 19 и 20 апреля, летняя погода в Украине продолжится. В субботу на западе старны местами задождит и чуть снизится температура, но уже на Пасху, 20 числа, погода стабилизируется. По всей стране ожидается +21°...+25°, только на побережье морей будет свежее. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +11°, днем +22°. В воскресенье ночью ожидается +10°, а днем +23°, ясно.

Во Львове в субботу ночью +12°, днем +19°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +9°, днем +21°, небольшая облачность.

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В Луцке в субботу ночью +13°, днем +19°, небольшая облачность. В воскресенье - практически безоблачно, ночью +13°, днем +22°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +8°...+22°. В воскресенье температура будет +7°...+23°, ясно.

В субботу в Одессе будет ясно, температура ночью +8°, днем +17°. В воскресенье - практически безоблачно, +10°...+18°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +10°, днем +23°, ясно. В воскресенье столбики термометров покажут +11°...+23°, ясно.

В Днепре в субботу - ясно, температура ночью +10°, днем +23°. В воскресенье температура составит +10°...+22°, ясно.

В Симферополе в субботу - ясно, +6°...+22°. В воскресенье +7°...+21°, небольшая облачность, легкий дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная погода, температура ночью +9°, днем +21°. В воскресенье ночью ожидается +9°, днем +19°, ясно.

В Краматорске в субботу будет ясно. Температура ночью +6°, днем +23°. В воскресенье будет ясно, ночью +7°, днем +23°.

В Северодонецке завтра будет ясно, температура ночью +7°, днем +24°. В воскресенье - ясно, температура составит +8°, днем +23°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, дождь. Температура ночью +8°, днем до +13°. В воскресенье ночью температура составит +5°, днем столбики термометров покажут +19°, небольшая облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +12°, днем +19°, облачно с прояснениями. В воскресенье - практически безоблачно. Температура ночью составит +9°, днем +23°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +20°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +8°...+22°.

В Сваляве завтра ожидается практически безоблачная погода, до +18°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +9°...+19°.

В Затоке в субботу - практически безоблачно, ночью +8°, днем +16°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +10°...+20°.

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