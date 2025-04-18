На западе страны местами будут дожди и вероятные грозы.

На выходных, 19 и 20 апреля, в Украине ожидается по-летнему теплая погода почти без осадков. Об этом на meteoprog рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

"В последующие двое суток по всей территории нашей страны ожидается летний характер погоды с высокими температурными показателями и малооблачным небом", - говорит он.

Синоптик прогнозирует, что в большинстве областей Пасхальные праздники пройдут в условиях теплой и сухой погоды. Только в западной части малоподвижный атмосферный фронт станет причиной кратковременных дождей.

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"Температурный фон прогнозируется на 4 - 6 °С выше климатической нормы", - спрогнозировал Кибальчич.

Погода 19 апреля

В западных областях Украины местами пройдут небольшие и умеренные дожди, в отдельных пунктах возможна гроза. Ночью и утром местами туман. Ночью будет +7... +12 °С, днем +16... +21 °С.

На севере будет сухо и малооблачно. Ночью +7... +12 °С, днем +19... +24 °С.

В центральных областях сухо и тепло. Температура ночью +7... +12 °С, днем +19... +24 °С.

На юге Украины, по словам синоптика, ожидается спокойная погода, без осадков, только ночью и утром местами возможен туман. Ночью +6... +11 °С, днем +18... +23 °С, а у побережья морей +13... +18 °С.

На востоке также прогнозируется малооблачная и теплая погода без осадков. Ветер днем 7 - 12 м/с. Ночью +6... +11 °С, днем воздух прогреется до +20... +25 °С.

Погода 20 апреля

Ночью на западе будет сухо, только местами туман, а днем в отдельных районах пройдет небольшой кратковременный дождь и возможна гроза. Ночью +6... +11 °С, днем воздух прогреется до +19... +24 °С.

На севере Украины на Пасху будет малооблачно и сухо. Ночью +7... +12 °С, днем потеплеет до +20... +25 °С.

В центральных областях Украины сохранится малооблачная и теплая погода. Ночью температура составит +7... +12 °С, днем +20... +25 °С.

На юге также будет преимущественно солнечно и сухо. Ночью +7... +12 °С, днем +20... +25 °С, а у побережья морей немного свежее, +15... +20 °С.

На востоке Украины продолжится период малооблачной и сухой погоды. Осадков не предвидится, а ветер останется 7 - 12 м/с. Ночью +7... +12 °С, днем воздух прогреется до +21... +26 °С.

Когда в Украине похолодает - прогноз

В Украине в последние дни наблюдается аномально теплая погода как для апреля. В ближайшие дни такая погода сохранится, а уже в конце месяца ситуация должна измениться.

"По предварительным прогностическим расчетам, в конце апреля погода изменит свой аномально теплый сценарий", - спрогнозировал синоптик Витлий Постригань.

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