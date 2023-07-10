Местами покапают небольшие дожди.

В понедельник, 10 июля, в Украине ожидается преимущественно комфортная температура от +24° до +27°. Лишь в Сумской области температура не поднимется выше +22°, а на Закарпатье и местами на юге будет +30°. Также на севере, северо-востоке и местами в центральной части возможны небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность, возможен легкий дождь. Температура воздуха ночью +16°, днем +25°.

Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью +14°, днем +27°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +26°.

В Ривне сегодня ожидается практически безоблачная погода, ночью +14°, днем +25°.

В Тернополе 10 июля ночью будет +14°, днем +27°, практически безоблачно.

В Хмельницком сегодня будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +24°.

В Ивано-Франковске будет будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +26°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +14°, днем +30°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +15°, днем +27°.

В Виннице сегодня будет +14°...+27°, практически безоблачно.

В Житомире в понедельник будет ночью +15° днем +25°, небольшая облачность, возможен небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+24°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°, возможен небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+25°, возможен небольшой дождь.

В Одессе 10 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +29°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +16°, днем +30°, практически безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +29°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +27°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +15°...+22°, небольшая облачность, возможен небольшой дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +25°, возможен небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность, возможен небольшой дождь.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +16°...+24°.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +26°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +17°, днем +27°.

Приметы погоды 10 июля

10 июля - если в этот день дождь, то он будеть идти еще семь недель.

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