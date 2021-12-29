В четверг, 30 декабря, жители западных областей почувствуют повышение температуры.

В четверг, 30 декабря, в Украине начнет теплеть. Заметнее всего это будет на западе страны, где столбики термометров местами поднимутся до +2°. На остальной территории пока будут небольшие морозы. Осадки в виде снега 30 декабря ожидаются лишь в некоторых областях на севере Украины. Также практически по всей стране пасмурная погода сменится на облачную с прояснениями.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем -3°.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью 0°, днем +2°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +2°.

В Ривне в четверг ожидается сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°, снег.

В Тернополе 30 декабря ночью будет -2°, днем 0°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем -1°.

В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.

В Ужгороде столбики термометров покажут 0°...+2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -6°, днем -1°.

В Виннице завтра будет -5°...-4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в среду будет ночью -3°, днем -2°, небольшая облачность, снег.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -7°, днем -5°.

В Кропивницком температура ночью будет -13°, днем -5°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -9°...-4°.

В Одессе 30 декабря - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем -2°.

В Херсоне в четверг ночью -7°, днем -3°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -9°, днем -4°.

В Запорожье температура ночью -12°, днем -5°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит -9°...-3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем -4°.

В Днепре температура ночью будет -11°, днем -5°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +2°...+8°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -11°, днем -6°.

В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем -4°.

Народные приметы на 30 декабря

30 декабря - Даниила. Если появится иней - Рождество будет теплым. Каков Даниил - таков и май.

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