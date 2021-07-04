В результате осадков вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка.

В Бахчисарайском районе оккупированного Крыма из-за сильных ливней ввели режим чрезвычайной ситуации.

Об этом заявила "глава администрации" района Людмила Пучкова, пишет РИА Новости.

По данным издания, в Бахчисарайском районе выпала двухмесячная норма осадков, а в зоне подтопления оказалось более 60 домовладений.

Сообщается, что один человек считается пропавшим без вести. Женщину ищут спасатели.

Читайте такжеСмыл авто и здания: на видео попал масштабный оползень в Японии"Принято решение о введении режима ЧС муниципального масштаба", - сказала Пучкова.

По ее словам, создана комиссия для оценки нанесенного стихией ущерба.

Дожди в Крыму

4 июля в оккупированный Россией Крым вернулись сильные дожди.

К обеду подтопило подвальные помещения жилых многоквартирных домов в Красногвардейском районе.

В селе в Бахчисарайском районе произошел сход селевого потока. Также произошло подтопление частных домовладений в селе Куйбышево.

В результате осадков вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка.

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Автор: Людмила Жерновская