В Бахчисарайском районе оккупированного Крыма из-за сильных ливней ввели режим чрезвычайной ситуации.
Об этом заявила "глава администрации" района Людмила Пучкова, пишет РИА Новости.
По данным издания, в Бахчисарайском районе выпала двухмесячная норма осадков, а в зоне подтопления оказалось более 60 домовладений.
Сообщается, что один человек считается пропавшим без вести. Женщину ищут спасатели.
Читайте такжеСмыл авто и здания: на видео попал масштабный оползень в Японии"Принято решение о введении режима ЧС муниципального масштаба", - сказала Пучкова.
По ее словам, создана комиссия для оценки нанесенного стихией ущерба.
Дожди в Крыму
4 июля в оккупированный Россией Крым вернулись сильные дожди.
К обеду подтопило подвальные помещения жилых многоквартирных домов в Красногвардейском районе.
В селе в Бахчисарайском районе произошел сход селевого потока. Также произошло подтопление частных домовладений в селе Куйбышево.
В результате осадков вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка.
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