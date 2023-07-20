Синоптики предупреждают о грозах и шквалах.

Сегодня до конца суток и ночью в Украине ожидаются грозы и шквалы. О непогоде предупреждает Украинский гидрометцентр.

"До конца суток 20 июля в большинстве областей Украины, ночью 21 июля на Левобережье грозы, местами шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

Также синоптики отмечают, что днем в Киевской области и в самом Киеве также ожидаются грозы и порывы ветра 15-20 м/с.

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Погода в Украине 21 июля - прогноз синоптика

Перед выходными погода порадует украинцев теплом. Об этом говорит синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в большинстве областей ожидается преимущественно сухая и теплая погода. Ближайшей ночью дожди с грозами пройдут на Левобережье, а завтра днем - на Луганщине. На остальной территории будет сухо.

Температура в течение дня ожидается на уровне +24...+29 градусов. В западных областях будет свежее, +22...+26 градусов, а в Карпатах вообще столбики термометров не поднимутся выше +12...+18 градусов. Только в южной части Украины воздух прогреется до +28...+32 градусов.

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