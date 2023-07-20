Сегодня ожидаются грозы и порывы ветра.

На сегодня, 20 июля, почти по всей Украине объявлен желтый уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"Днем 20 июля в западных, центральных, южных областях грозы", - говорится в предупреждении.

Также, по данным синоптиков, днем в Киевской области и Киеве ожидаются грозы и порывы ветра 15-20 м/с.

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І уровень опасности объявлен по всей стране, кроме таких областей:

Житомирская;

Черниговская;

Сумская;

Харьковская;

Луганская;

Донецкая.

Погода сегодня - прогноз на 20 июля

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди и грозы.

Скорость ветра составит 5-10 м/с, днем в южных и центральных областях при грозах местами ожидаются порывы 15-20 м/с.

Температура днем составит 23-28°; в южной части воздух прогреется до 27-32°.

На Киевщине также ожидается переменная облачность. Днем пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер будет западный со скоростью 5-10 м/с. Температура днем по области 23-28°, а в Киеве столбики термометров покажут комфортные 25-27°.

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