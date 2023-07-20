Сухая и преимущественно теплая погода ожидается 21 июля по всей Украине.

Пятница в Киеве будет сухой и теплой. Прогнозом на 21 июля порадовала синоптик Наталья Диденко.

"В Киеве 21-го июля дождей не предвидится. Ночью температура воздуха около +15 градусов, днем около +25 градусов. Идеально!"- сказала она.

В большинстве областей Украины, по ее данным, также ожидается преимущественно сухая и теплая погода. Только ближайшей ночью дожди с грозами пройдут на Левобережье, а завтра днем - в Луганской области.

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"В дневные часы 21-го июля практически повсюду в Украине будет царить сухая погода с белыми красивыми кучевыми облачками", - прогнозирует Наталья Диденко.

Завтра, по ее прогнозу, в течение дня ожидается +24...+29 градусов, в западных областях свежие +22...+26 градусов, а в Карпатах даже +12...+18 градусов, в южной части Украины воздух прогреется до +28...+32 градусов.

Штормовое предупреждение в Киеве на сегодня

На сегодня, 20 июля, в Киеве и Киевской области объявлено штормовое предупреждение. По данным Украинского гидрометцентра, во второй половине дня ожидаются грозы и порывы веры, скорость которых будет достигать 15-20 м/с.

Из-за непогоды в столице и области объявили І уровень опасности, желтый.

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