Уже через полстолетия Украину будет не узнать: некоторые регионы могут превратиться в пустыню, появятся новые животные, а привычные нам - исчезнут.

В Украине из-за изменения климата уже через 50 лет могут появиться новые звери и растения, при этом привычные нам - пропадут, а некоторые регионы превратятся в пустыни.

Об этом говорится в материале BBC News Украина "Испания или Австралия. Как изменится климат Украины через 50 лет".

В частности, отмечается, что при наиболее вероятном сценарии, в ближайшие 50-100 лет климат в Украине будет становиться все более сухим.

По прогнозам экспертов, высокотемпературные, сухие воздушные массы будут поступать из бывших степей Прикаспия, которые превращаются в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание будет ползти с юго-востока Украины на северо-запад. Оно принесет жаркое, а главное сухое лето.

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"Сначала ливень, а потом сухо. В таких условиях начинаются засухи, ведь даже когда выпадают дожди, сухие почвы не могут их принять. Такие почвы, как стекло, вода по ним только стекает", - пояснила климатолог Светлана Бойченко. "Для нормального питания надо, чтобы долго шел затяжной, спокойный дождь. Мы о таких периодах уже забываем", - добавила она.

Как сообщается, еще один побочный эффект сухой земли и обильных ливней - регулярные наводнения и подтопления.

"Из-за жары в атмосферу попадает больше влаги, облака становятся более мощными, осадки более интенсивными", - рассказала климатолог Вера Балабух.

Зимы в целом также станут несколько теплее, но из-за атмосферной разбалансировки в Украину периодически будут поступать аномальные похолодания из Арктики с сильным снегом и морозами.

"Такие температурные качели будут характерны для следующих периодов", - уверена Бойченко.

Зато практически исчезнут зимы со стабильным долговременным снежным покровом. И это также станет проблемой, ведь не будет хватать воды в реках. Благодаря снежному покрову также перегнивала сухая трава, которая оставалась с осени. Без снега сорняк остается сухим, а с приходом тепла он становится замечательным проводником для масштабных лесных пожаров.

По словам заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов по вопросам европейской интеграции Ирины Ставчук, климат будет становиться все более непредсказуемым, будет все больше аномальных явлений.

"Речь идет о длительных тепловых волнах, пожарах, засухе, торнадо, ураганах, сначала отсутствии осадков, а затем в одном регионе за несколько часов выпадает двухмесячная норма. Увеличение таких экстремальных погодных явлений будет разрушительным", - объясняет она.

По словам экспертов летом климат Украины будет все больше напоминать средиземноморские страны: это может быть более влажная Италия или Греция или более засушливая Испания или даже Израиль.

Эксперты прогнозируют, что различные виды флоры и фауны будут постепенно мигрировать, так же как и воздушные массы - с юго-востока на северо-запад.

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По словам зоолога Павла Голдина, последнее место, где будут задерживаться элементы фауны, привычные для Украины - Волынь и Карпаты.

"Мы приобретаем многообразие Степное, полупустынное, но одновременно теряем типичное лесное", - поясняет эксперт.

Под угрозой исчезновения, например, тетеревы в Карпатах и лоси.

"Есть исследования, которые говорят, что к 2050 - му году лось исчезнет с территории Украины, уйдет на север, - говорит зоолог. - Лося не будет". "Что касается морской фауны - к нам заходит все больше и больше средиземноморских видов, а с ними чужеродные тропические виды", - говорит Гольдин.

Только за последние 40 лет в Украину пришли много новых, невиданных до сих пор видов. Зоолог вспоминает кольчатую горлицу, которая мигрировала из Ирана, розовых фламинго, которые в 2017 году впервые гнездились на озере Сиваш, и розовых и кудрявых пеликанов, которые еще в 80-х считались большой редкостью.

Один из самых экзотических видов, которые мигрировали в Украину, - шакал. Он пришел на Донетчину в 90-х, а сейчас распространился по всей степной зоне Украины.

Как сообщается, в перспективе фауну Украины могут пополнить гадюковые змеи, вроде Гюрзы, сухопутные черепахи, многие виды насекомых и птиц. Из млекопитающих мог бы прийти сайгак, а в Черном море, почти наверняка поселятся рыбы из Красного моря и Атлантики.

"Если потеплеет на 3-4 градуса, южные регионы Украины могут стать пустынями", - резюмировала Светлана Бойченко.

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Автор: Екатерина Лиманская