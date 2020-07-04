Спасатели продолжают ликвидировать последствия наводнения в западных областях
В Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях остаются подтопленными 10 населенных пунктов.
Спасатели продолжают работы по оказанию помощи населению и ликвидации последствий наводнения в западных областях.
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 1 июля остаются подтопленными 10 (было 349) населенных пунктов в Черновицкой (7), Львовской (1) и Тернопольской (2) областях.
Ливень подтопил несколько районов на Закарпатье
Также подтоплены 15 зданий, 141 приусадебный участок, разрушено 202 км автодорог и 95 мостов, повреждено 549 км автодорог и 212 мостов.
Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 565 человек и 202 единицы техники, в том числе 1 вертолет.
Как сообщал УНИАН, интенсивные осадки в конце июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. В Ивано-Франковской области погибли три человека.
На прошлой неделе правительство выделило на преодоление последствий наводнений на западе Украины 672 млн грн.
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