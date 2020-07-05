На Львовщине объявили штормовое предупреждение из-за повышения уровня воды в реках
Накануне произошло подтопление в трех населенных пунктах Старосамборского района.
Во Львовской области 4−5 июля из-за сильных дождей ожидается паводок. В связи с этим спасатели объявили штормовое предупреждение.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС, из-за ливней ожидается добегание паводковой волны с подъемом уровней воды в реках Днестр и Стрвяж.
Спасатели продолжают ликвидировать последствия наводнения в западных областях
В частности, ожидается, что в Днестре на участке Раздел-Журавно вода поднимется на 1,3−1,8 м. Спасатели предупреждают, что местами возможен выход воды на заводь. На реке Стрвяж возле села Луки Самборского района — на 2,5−3,5 м.
«На фоне повышенной водности, затопление поймы, сельскохозяйственных угодий, возможно достижение отметок начального затопления отдельных хозяйственных объектов и зданий, приречной инфраструктуры», — предупредили спасатели.
Также в ГСЧС сообщили, что 3 июля в результате сильного дождя в трех населенных пунктах Старосамборского района разлилась река Катинка и подтоплениям подверглись: село Старява, село Лопушниця, село Катино.
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