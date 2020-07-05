На Львовщине объявили штормовое предупреждение из-за повышения уровня воды в реках

07:01, 5 июля 2020
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Накануне произошло подтопление в трех населенных пунктах Старосамборского района.

Подъем уровня воды ожидается в реках Днестр и Скрв'яж / фото lv.dsns.gov.ua
Подъем уровня воды ожидается в реках Днестр и Скрв'яж / фото lv.dsns.gov.ua

Во Львовской области 4−5 июля из-за сильных дождей ожидается паводок. В связи с этим спасатели объявили штормовое предупреждение.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, из-за ливней ожидается добегание паводковой волны с подъемом уровней воды в реках Днестр и Стрвяж.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия наводнения в западных областях

В частности, ожидается, что в Днестре на участке Раздел-Журавно вода поднимется на 1,3−1,8 м. Спасатели предупреждают, что местами возможен выход воды на заводь. На реке Стрвяж возле села Луки Самборского района — на 2,5−3,5 м.

«На фоне повышенной водности, затопление поймы, сельскохозяйственных угодий, возможно достижение отметок начального затопления отдельных хозяйственных объектов и зданий, приречной инфраструктуры», — предупредили спасатели.

Также в ГСЧС сообщили, что 3 июля в результате сильного дождя в трех населенных пунктах Старосамборского района разлилась река Катинка и подтоплениям подверглись: село Старява, село Лопушниця, село Катино.

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Теги: #штормовое предупреждение#новости Львовщины
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