Смертельные наводнения обрушились на острова Ява в Индонезии, уже есть погибшие.
Об этом сообщает Aljazeera.
По заявлению официальных лиц, внезапные наводнения в результате проливных дождей на главном острове Индонезии, Яве, унесли жизни как минимум пять человек, еще четыре человека пропали без вести.
Как сообщается, реки на склонах горы Арджуно вышли из берегов в четверг, а их мутные воды затопили пять деревень.
Читайте такжеГрад побил урожай и разбил рынок: в Боливии прошел мощный шторм (видео)
По данным агентства, спасательные работы затруднены из-за заваленных грязью и мусором дорог.
Как сообщается, власти все еще собирают информацию об ущербе и возможных жертвах. Людей начали эвакуировать из пострадавших районов в правительственные убежища.
Сообщается о сильных наводнениях и в других районах страны, однако информации о пострадавших не поступало.
Напомним, в октябре от наводнений пострадали Индия и Непал. Тогда в результате стихии погибли более 150 человек, многие дома были затоплены и завалены камнями в результате оползней.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: