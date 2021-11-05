На острове Ява реки начали выходить из берегов и затапливать близлежащие деревни.

Смертельные наводнения обрушились на острова Ява в Индонезии, уже есть погибшие.

Об этом сообщает Aljazeera.

По заявлению официальных лиц, внезапные наводнения в результате проливных дождей на главном острове Индонезии, Яве, унесли жизни как минимум пять человек, еще четыре человека пропали без вести.

Как сообщается, реки на склонах горы Арджуно вышли из берегов в четверг, а их мутные воды затопили пять деревень.

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По данным агентства, спасательные работы затруднены из-за заваленных грязью и мусором дорог.

Как сообщается, власти все еще собирают информацию об ущербе и возможных жертвах. Людей начали эвакуировать из пострадавших районов в правительственные убежища.

Сообщается о сильных наводнениях и в других районах страны, однако информации о пострадавших не поступало.

Напомним, в октябре от наводнений пострадали Индия и Непал. Тогда в результате стихии погибли более 150 человек, многие дома были затоплены и завалены камнями в результате оползней.

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Автор: Екатерина Лиманская