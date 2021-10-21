Синоптики прогнозируют прекращение осадков.

Более 150 человек погибли в результате сильных дождей, вызвавших внезапные наводнения в двух штатах Индии - Уттаракаханд и Керала, а также в некоторых частях Непала.

Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, многие дома были затоплены и завалены камнями в результате оползней.

По меньшей мере 50 человек, в том числе пятеро из одной семьи, погибли в Уттаракханде, около 77 человек погибли в Непале, еще десятки пропали без вести в обеих странах.

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Дожди в индийском штате Керала также вызвали наводнения, в результате которых погибли еще 39 человек.

Еще шесть тел были обнаружены в среду в Уттаракханде, в результате чего число погибших в Гималайском штате, популярном среди туристов месте, увеличилось до 52.

Как сообщается, из берегов вышла река Ганг, в результате этого сильно пострадал популярный регион Найнитал.

Индийский метеорологический департамент заявляет, что осадки в настоящее время уменьшаются.

Как сообщалось ранее, по меньшей мере 43 человека погибли и еще 30 пропали без вести после трех дней сильных дождей, вызвавших оползни и внезапные наводнения в Непале. Из-за наводнения одна из деревень оказалась отрезанной. Десятки человек несколько дней не могли дождаться помощи спасателей.

Отметим, что в период сезона дождей, который обычно длится с середины июня по сентябрь каждый год, в Непале часто случаются внезапные наводнения и оползни.

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Автор: Екатерина Лиманская