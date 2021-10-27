На юг Италии обрушился мощный циклонический шторм, есть погибшие.

Сильный циклонический шторм превратил площади в озера на юге Италии. Сильнее всего пострадал остров Сицилия.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, шторм стал причиной масштабных наводнений вокруг города Катания, превратив улицы и площади в реки и озера и унеся жизни как минимум двух человек.

По данным агентства, дождь затопил некоторые из самых известных улиц и площадей Катании. Центр города остался без электричества, затоплено множество магазинов. Власти Катании призвали людей не покидать свои дома и приказали закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек.

Ожидается, что пик шторма будет в период с четверга по пятницу.

Как сообщалось ранее, на юге Италии после проливных дождей начались наводнения. Жертвами суровой погоды уже стали два человека.

По словам пожарных, помимо Катании, наиболее пострадавшими районами являются Сицилия, а также города Реджо-Калабрия и Вибо-Валентия в Калабрии.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская