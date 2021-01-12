Взрыв метеорита в небе над Россией попал на видео

09:43, 12 января 2021
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Мощность взрыва составила от одного до пяти килотонн в тротиловом эквиваленте.

Сейчас ученые ищут сигнал вхождения небесного тела / скриншот из видео
Сейчас ученые ищут сигнал вхождения небесного тела / скриншот из видео

В атмосфере Земли в районе западного побережья Камчатского края (Российская Федерация) был зафиксирован взрыв метеорита.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Камчатского филиала Единой геодезической службы РАН Данилу Чеброва. Видео полета метеорита появилось в соцсетях.

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Специалисты выделили сигнал от вхождения небесного тела в атмосферу утром 11 января. Движение метеорита в плотных слоях длилось 55 секунд.

По предварительным данным, диаметр метеорита был около 10 метров, а мощность взрыва составила от одного до пяти килотонн в тротиловом эквиваленте.

Сейчас ученые ищут сигнал вхождения небесного тела.

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Автор: Денис Прядко

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Теги: Россияметеорит
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