Многие жители вынуждены были покинуть свои дома.

На выходных наводнение добралось до юга Австрии, городок Галляйн близ Зальцбурга на границе с немецкой Баварией был затоплен.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как сообщается, бурные потоки воды несли автомобили и мусор. К счастью, по состоянию на вечер воскресенья не было зарегистрировано ни одного смертельного случая.

Несколько десятков жителей были вынуждены покинуть свои квартиры в качестве меры предупреждения.

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Между тем, число жертв наводнения в Европе приближается к двум сотням.

Как говорится в сюжете ТСН, больше всего погибших - по меньшей мере 157 - в Германии. Еще 31 человек - в Бельгии. Многие числятся пропавшими без вести, их до сих пор ищут спасатели.

Между тем, наиболее пострадавшие немецкие регионы посетила канцлер Ангела Меркель. И, хотя ущерб от стихии еще не подсчитали, она уже пообещала на восстановление 300 миллионов евро.

Наводнение в Европе

Сразу несколько бельгийских провинций были объявлены зоной стихийного бедствия из-за мощных осадков и затоплений. Без электричества оставались тысячи людей, нарушилось транспортное сообщение, улицы городов начали превращаться в бурные реки. Есть погибшие и пострадавшие. В стране объявили национальный день траура.

Как сообщал Погода УНИАН, на Германию налетел циклон "Бернд", принесший с собой мощные дожди сразу в несколько федеральных земель страны.

Напомним, ранее ураган пронесся по Варшаве. Непогода повредила несколько десятков домов. Больше всего досталось южным окраинам города. Там залило улицы, повалило деревья, затопило одну из станций метро.

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Автор: Екатерина Лиманская