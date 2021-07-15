Из-за мощных ливней в двух провинциях произошли наводнения.

Бельгийские провинции Льеж и Намюр объявлены зоной стихийного бедствия из-за мощных осадков и наводнения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, больше всего страдает город Спа: там более 10000 человек остались без электричества, а улицы превратились в потоки воды, которые смывали все на своем пути. Все подъезды к городу заблокированы.

Прогнозы синоптиков неутешительны: ожидается, что в ближайшие сутки на юге Бельгии выпадет еще месячная норма осадков.

Наводнения в Европе

Как сообщал Погода УНИАН, на Германию обрушился циклон "Бернд", который принес с собой мощные дожди сразу в несколько федеральных землях страны. По последним данным, в результате стихии погибли 6 человек. Еще около 30 - пропали без вести в результате обрушения нескольких домов.

Напомним, ранее ураган пронесся по Варшаве. Непогода повредила несколько десятков домов. Больше всего досталось южным окраинам города. Там залило улицы, повалило деревья, затопило одну из станций метро.

В варшавском аэропорту не разрешили посадку нескольким самолетам.

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Автор: Екатерина Лиманская