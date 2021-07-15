Циклон "Бернд" принес с собой мощные ливни.

На Германию обрушился циклон "Бернд", который принес с собой мощные дожди сразу в несколько федеральных землях страны.

Об этом сообщает DW.

По данным издания, не менее двух человек числятся пропавшими без вести. Одного мужчину унесло течение реки еще 13 июля, когда он пытался защитить свой земельный участок, к которому подступала вода.

Схожий случай произошел в земле Баден-Вюртемберг, где в ночь на 12 июля 81-летний мужчина упал в реку, которая тоже вышла из берегов из-за сильных дождей. Поисковые работы продолжаются, но спасатели опасаются, что мужчину вряд ли удастся найти живым.

Как сообщается, в городе Хаген (земля Северный Рейн - Вестфалия) был эвакуирован дом престарелых. По данным местных властей, здание сильно пострадало от воды и стало непригодно для жилья.

Напомним, ранее ураган пронесся по Варшаве. Непогода повредила несколько десятков домов. Больше всего досталось южным окраинам города. Там залило улицы, повалило деревья, затопило одну из станций метро.

В варшавском аэропорту не разрешили посадку нескольким самолетам.

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Автор: Екатерина Лиманская