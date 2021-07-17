Данные о жертвах наводнения не окончательные, поскольку многие числятся пропавшими без вести.

Число погибших в результате разрушительного наводнения на западе Германии возросло до 133 человек.

Как сообщает Deutsche Welle, только в округе Арвайлер в федеральной земле Рейнланд-Пфальц жертвами стихи стали более 90 человек, различные травмы получили не менее 618 человек.

А по данным Министерства внутренних дел Северного Рейна - Вестфалии, в этой земле погибли 43 человека.

Есть опасения, что данные о погибших не окончательные, поскольку более двух суток спустя после катастрофы десятки людей все еще числятся пропавшими без вести.

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Правительство ФРГ в течение ближайших дней планирует выделить значительную финансовую помощь для пострадавших регионов.

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер отказался озвучивать детали до тех пор, пока полностью не станет ясен масштаб разрушений и причиненного ущерба, однако известно, что после наводнения в 2002 году на Эльбе и Дунае, от которого пострадали восемь земель Германии, федеральное правительство создало фонд помощи пострадавшим от наводнений в размере 8 млрд евро.

Наводнение в Германии: что известно

На Германию налетел циклон "Бернд", принесший с собой мощные дожди сразу в несколько федеральных землях страны. В результате стихии без вести пропали более 1300 человек.

Из-за непрекращающихся ливней и вызванных ими подтопления в районе Арвайлер объявлено чрезвычайное положение. По данным полиции, несколько городов остались отрезанными от внешнего мира из-за наводнения. Люди были вынуждены ждать спасателей на крышах своих домов. Для спасения пострадавших были привлечены вертолеты.

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Автор: Екатерина Гирнык